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Три человека погибли в Цюрихе в результате захвата заложников

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Три человека погибли в Цюрихе в результате захвата заложников

Берн, 31 мая. Неизвестный злоумышленник захватил заложников в швейцарском городе Цюрих. В результате спецоперации силовиков преступник ликвидирован. Общее число жертв составило три человека. 

По данным местных СМИ, заложников захватил 60-летний мужчина. В ходе переговоров с полицейскими он пригрозил застрелить двух женщин. Вскоре злоумышленник заявил, что сдастся, однако затем в здании раздались выстрелы. Полиция обнаружила внутри трех тяжело раненных, спасти их не смогли.

Предъявлял ли мужчина какие-либо требования, не сообщается.

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Автор: Федор Веснин
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