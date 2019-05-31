Три человека погибли в Цюрихе в результате захвата заложников

Берн, 31 мая. Неизвестный злоумышленник захватил заложников в швейцарском городе Цюрих. В результате спецоперации силовиков преступник ликвидирован. Общее число жертв составило три человека.

???????? URGENT - Un homme a pris en otage deux femmes avant de les abattre à #Zurich. Il s'est ensuite suicidé. Les motivations sont floues. Grosse intervention policière en cours, secteur bouclé. #Suisse (police/médias locaux) pic.twitter.com/J4FksOvQa5 — La Plume Libre (@LPLdirect) May 31, 2019

По данным местных СМИ, заложников захватил 60-летний мужчина. В ходе переговоров с полицейскими он пригрозил застрелить двух женщин. Вскоре злоумышленник заявил, что сдастся, однако затем в здании раздались выстрелы. Полиция обнаружила внутри трех тяжело раненных, спасти их не смогли.

Предъявлял ли мужчина какие-либо требования, не сообщается.