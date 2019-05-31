Президент Сербии посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата

Белград, 31 мая. Президент Сербии Александр Вучич вместе с послом РФ Александром Чепуриным посетили в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

Вучич пожелал Краснощекову скорейшего выздоровления, сообщил ТАСС. Российский дипломат в беседе с гостями заявил, что «не удивлен случившимся и ожидал подобного развития событий».

«Очень приятно чувствовать за своей спиной страну», — отметил Краснощеков, поблагодарив Чепурина за помощь и заботу.

Врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что у российского дипломата зафиксированы повреждения костей лица, перелом верхней челюсти и левой скулы, а также трещины левой теменной кости. Он находится в стабильном состоянии, поэтому было принято решение перевести его в Военно-медицинскую академию сербской столицы.

Спецподразделения полиции самопровозглашенной республики Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью 28 мая предприняли спецоперацию на севере края, напомнил «Царьград». Местные сербы оказали сопротивление, в результате беспорядков были задержаны десятки сербов и двое сотрудников миссии ООН, среди которых российский дипломат. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Приштины в отношении Краснощекова неприемлемым, сообщил телеканал «360».