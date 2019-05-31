Сирия 31 мая. ИГИЛ1* напало на сирийскую армию в Дейр-эз-Зоре, в Хаме боевики контратакуют позиции САА. В Алеппо курды обстреляли автомобиль заместителя директора департамента военной полиции ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали позиции джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки «Фронта национального освобождения» и «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

«Исламское государство1: устроило засаду для подразделения САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совместно с «Фронтом национального освобождения» контратакует позиции правительственных сил в Хаме.

Курды: потеряли бойца в результате взрыва в Дейр-эз-Зоре, подозреваются в организации покушения на заместителя директора департамента военной полиции САА в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляна курдским отрядом самообороны на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

При тушении пожара в сельскохозяйственных угодьях у поселения Тель Тамар, находящегося в зоне контроля турецких группировок, пострадал один из членов пожарной бригады, сообщил местный источник новостей Liberation Afrin. Пожар начался вчера вечером, в поджоге подозревают курдские отряды YPG. Курды в свою очередь обвиняют протурецкие группировки, действующие на севере Алеппо.

Источник также сообщил, что на дороге между городом Африн и Джандарис был расстрелян неизвестными автомобиль протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). В нападении подозреваются курдские отряды самообороны, открыто враждующие с армией Турции и группировками, которые ее поддерживают. В автомобиле находился Джассим Аль-Салем, заместитель директора департамента военной полиции ССА, как передает новостной портал Step News Agency. Сам заместитель не пострадал.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал Step News Agency передает, что в боевики «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек», атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях поселения Бадия Сабихан на востоке провинции. Атака джихадистов была отбита без потерь.

Курдские силы безопасности «Асайиш» перекрывают на западе провинции КПП и усиливают охрану границ, чтобы начать крупную компанию по прочесыванию территорий Дейр-эз-Зора. Ранее курдские отряды уже провели ряд рейдов на востоке провинции, арестовав мирных жителей по подозрению в пособничестве ИГИЛ и ведению в провинции подрывной деятельности, передает канал Masar Press Net.

В городе Ат-Таяна взорвался автомобиль курдского патруля «Асайиш». В результате взрыва на месте скончался один курдский боец, передает канал Step News Agency.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии наносят точечные авиаудары по расположениям радикальных вооруженных группировок в горном районе Джебель Аль-Завия и у города Аль-Латамина, сообщает канал Step News Agency.

Совершен боевой вылет в район городов Хан-Шейхун и Кафр-Увейд, в окрестностях которого базируются радикалы, сообщает канал Baladi News. Информация о потерях которые джихадистов в ходе операции правительственных сил уточняется.

Провинция Хама

На юге Хамы военно-воздушные силы Сирии атаковали радикалов у города Шахнараз. С воздуха были нанесены удары по укрытиям группировки «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации и нарушение режима прекращения огня, сообщает канал Halab Today TV. Авиаудары по укрытиям боевиков ВВС Сирии наносят у деревни Ас-Саяд на севере провинции, передает агентство Masar Press Net.

«Фронт национального освобождения» пытается снова занять Аль-Хувейз, отбитый у них правительственными силами на прошлой неделе. Группировка заявила, что сумела захватить рядом с городом склад боеприпасов САА во время продолжающихся столкновений, передает Step News Agency. Данная информация нуждается в проверке, так как официальные СМИ не подтверждают потери сирийской армии на фронте на севере Хамы.

САА обстреливает территорию у турецкого наблюдательного пункта на северо-западе провинции, где укрываются радикалы, передает местный источник в сети Twitter Mahmod Hamway.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)