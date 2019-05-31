Онищенко дал совет курильщикам, как отметить Всемирный день без табака
Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается 31 мая по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 1988 года. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напоминает, что, помимо сигарет и классических табачных изделий, не меньшую опасность представляют курительные смеси, вейпы, кальяны и т. д. По мнению парламентария, все эти вещества и изделия также должны подпасть под самые жесткие запреты.
Своими мыслями на этот счет Геннадий Онищенко поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.
День, чтобы бросить курить. Колонка Геннадия Онищенко
Сегодня по решению ВОЗ отмечается Всемирный день без табака. Цель этого дня — еще раз напомнить всем, в первую очередь курящим, об огромном вреде, который курение наносит и популяционному здоровью, и здоровью каждого из нас.
Напомню, согласно оценкам специалистов, смертность от различных причин, вызванных курением табака, среди мужчин держит пальму первенства, опережая даже болезни сердца. Подсчитано, что курение сокращает жизнь мужчины в среднем на 2250 дней, то есть более чем на шесть лет. Курящие женщины живут меньше, чем им положено, в среднем на 800 дней — это более 2 лет. Вот реалии, в которых мы живем.
Еще в 2003 году была принята Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Наша страна ратифицировала эту конвенцию и приняла собственный антитабачный закон, который, по оценке ВОЗ, сегодня является одним из самых современных и эффективных.
Антитабачная политика приносит свои плоды: в целом в России по популяции отмечается снижение числа курильщиков. Тем не менее курение для нашей страны остается серьезной проблемой, в частности, у нас безобразно высок процент курящих женщин, значительно превышающий соответствующие показатели советского периода. Это следствие беспредела, который творился в нашей стране после распада СССР. В то время законодательство по борьбе с курением у нас практически отсутствовало, и Россию пытались превратить в настоящий заповедник транснациональных табачных компаний.
Отмечу, сегодня эти же компании продолжают свою пагубную работу, разрабатывая, производя, рекламируя и продавая так называемые электронные сигареты (вейпы), гаджеты для них и т. д. Все уверения на основе якобы «научных» данных, что эти устройства помогают бросить курить, являются ложью. Как алкогольная мафия не может бороться с алкоголизмом, так и транснациональные табачные компании априори не могут быть заинтересованы в снижении количества курильщиков. В их интересах приобщение к этой пагубе все новых и новых жертв.
Все заявления каких-то мутных экспертов о якобы безвредности или даже «пользе» вейпов, которые мы, к сожалению, слышим в эфире в том числе федеральных каналов, являются не только голословными, но и просто циничными. Обращаю также внимание, что в качестве иллюстрации в этих сюжетах мы нередко видим кадры с молодыми людьми, едва вышедшими из школьного возраста, которые активно используют эти самые вейпы: соревнуются в пускании дымовых колец и т. д. То есть, по факту, мы видим на экране курящих людей, что является прямым нарушением антитабачного законодательства РФ.
Считаю, что такие сюжеты на ТВ являются издевательством над самой сутью Всемирного дня без табака. Думаю, нам всем, в том числе журналистам, нужно в таких вещах максимально жестко обозначать свою непримиримую к подобным явлениям позицию, а не предоставлять эфир проплаченным, я в этом уверен и готов даже в суде это доказать, так называемым «экспертам». Такого у нас быть не должно.
А россиянам, которые курят, а это около 40 млн наших сограждан, пора задуматься и осознать, какой вред они приносят не только себе, но и окружающим, поневоле становящимся пассивными курильщиками со всеми вытекающими последствиями.
Курильщики, задумайтесь: добровольно сокращая свою жизнь, зарабатывая опасные болезни, связанные с курением, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и благополучие ваших семей! Подумайте о своих близких, о себе и найдите в себе силы отказаться от курения. Поверьте, вы ничего не потеряете, а только приобретете, в первую очередь — здоровье.
Так что давайте максимально эффективно проведем этот День без табака. Думаю, сегодня самый подходящий момент для принятия решения об отказе от курения. Да, знаю, это нелегко, но, поверьте, это необходимо.