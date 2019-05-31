Эксперты оценили преступные махинации беглого олигарха Ходорковского после расследования НТВ

Ходорковский через офшоры вывел за границу 51 миллиард долларов, следует из расследования НТВ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Финансовые преступления

НТВ показал общественности документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского», который пролил свет на финансовые и не только преступления. Стала известная целая система хищения нефти в 1998-1999 гг. и 2000-2003 гг., а также легализация 1998-2004 гг.

Через цепочку трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара Михаил Ходорковский вместе со своими партнерами — Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно — сохранили контроль над выведенными из «ЮКОСа» денежными средствами (51 миллиард долларов). И не просто сохранили, но и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру через специально созданную компанию Quadrum.

В настоящее время Quadrum управляет активами на сумму свыше двух миллиардов долларов в виде:

— недвижимости в США, в частности девять отелей с номерным фондом в порядке 2200 комнат на Манхэттене, в штатах Флорида, Иллинойс, и офисного здания в центре Нью-Йорка;

— офисного здания общей площадью 86 000 кв.м. в центре Лондона;

— торгового центра площадью 65 000 кв.м. в городе Тбилиси;

— жилья в 127 000 кв.м. во вьетнамском Хошимине.

Своими действиями Ходорковский и его группа совершили легализацию преступно добытого ими имущества в особо крупном размере. Это преступление, предусмотренное ч.4 ст.174.1 УК РФ (отмывание денег).

К Ходорковскому возникают вопросы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил уверенность, что сегодня фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского» крайне актуален и россиянам его стоит посмотреть.

«Этот фильм сегодня крайне важен в связи с тем, что Михаил Ходорковский постоянно мнит себя некой миссией, «спасителем» России, обвиняя ее во всех смертных грехах. Если ты борешься со всеми, позиционируешь себя чистым революционером, то будь честен со всеми. Поэтому очень важно, чтобы фильм был объективным. Ходорковский — циничный человек, который шел по головам, по трупам. Это человек, для которого не существовало моральных принципов», — пояснил Виталий Милонов.

Милонов напомнил, что «борцом» за либеральные ценности Михаил Ходорковский стал после того, как попался на экономических преступлениях. Депутат заметил, что олигарх был замешан в заказных убийствах.

«До этого вполне себе комфортно существовал и в ус не дул. Платил взятки тогдашним чиновникам и депутатам и считал себя неприкасаемым. Поэтому будет крайне интересно посмотреть на то, что покажут в фильме», — заключил Виталий Милонов.

По словам политолога Ивана Аркатова, Михаил Ходорковский в определенный момент почувствовал полную вседозволенность и безнаказанность. Он был в одном шаге, чтобы продать практически всю отечественную нефтяную отрасль западным компаниям. Это привело бы к окончательному обнищанию России и ее последующему развалу. Действовал он всегда только в своих интересах.

«Он настоящий мошенник, за что и отсидел десять лет. А за его спиной, скорее всего, есть преступления серьезнее. Это не считая тех фактов, о которых было рассказано в новом расследовании про финансовые схемы и заказные убийства. История его освобождения, точнее помилования, и его обещания не заниматься политикой в России очень показательны. Они полностью отражают его натуру.

Своими действиями Ходорковский и его команда совершили легализацию преступно добытого ими имущества в особо крупном размере. Наворовав в России в 90-х и начале 2000-х, Ходорковский на эти деньги продолжает свою работу, направленную против России. Уверен, преступлений, совершенных Ходорковским, в ближайшие годы вскроется еще больше», — пояснил Иван Аркатов.

Как отметил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, приключения Ходорковского продолжаются. То он создает «Открытую Россию» (организация запрещена в РФ), то ее закрывает.

«То он поддерживает, выступая на киевском Майдане и предав свой народ, украинских националистов, то пытается надеть маску борца «с ксенофобией». Теперь вот новые данные о недавних (относительно к делу «ЮКОСа») финансовых махинациях. Говоря о фонде Quadrum, надо четко понимать, что деньги, выведенные из России еще во время «ЮКОСа», ныне вкладываются в такого рода зарубежные фонды и используются потом для скупки ликвидных активов, в частности, недвижимости в Европе и Азии», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что по факту 51 миллиард долларов, украденных у российских граждан и выведенных за рубеж, используются для обогащения кучки капиталистов и удовлетворения их планов мести и политических амбиций. При этом все они давно уже сами находятся вне пределов РФ.

«Показательно, что приобретенные объекты находятся в том числе и вблизи наших границ, в Грузии. Делается это для того, чтобы укрепить в этой близкой нам стране экономические позиции граждан-белоэмигрантов и тем самым усилить их политическое влияние на грузинское руководство, еще больше ухудшить отношения Грузии и России. Несмотря на то, что Ходорковский в конце 2013 года фактически признал свою вину, обратившись к президенту РФ с просьбой о помиловании и будучи прощен, к нему возникают новые вопросы по старым делам. Все это может завершиться очередным уголовным делом», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее из расследования НТВ о тайных финансовых махинациях Навального стало известно, что блогера спонсирует сбежавший в Швейцарию олигарх Михаил Ходорковский. А тот поддерживает связь со своим подручным через Сергея Мохова, супруга юриста ФБК Любови Соболь.