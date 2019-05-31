Рогозин заявил, что готов «пободаться» с США на рынке пусковых услуг

Самара, 31 мая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США пытаются вытеснить Россию с рынка пусковых услуг путем сильного демпинга цен. Об этом он сказал в пятницу во время встречи с журналистами.

Тем не менее, по словам Рогозина, российская космическая корпорация готова конкурировать с США, чтобы сохранить свою долю на рынке.

«Это (позиция США — Прим. ФАН) заключается в позиции демпинга в отношении собственных производителей — как государственных, так и частных. Заказы от Пентагона в 3-4 раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок», — отметил менеджер.

Глава Роскосмоса добавил, что у РФ тоже есть резервы для того, чтобы на равных конкурировать с США, поэтому Москва «готова пободаться». В частности, он возлагает большие надежды на ракету «Союз-5», которая будет значительно дешевле американских аналогов и может составить большую конкуренцию на коммерческом рынке.

Напомним, что накануне министерство обороны США запретило американским компания пользоваться услугами Роскосмоса с 31 декабря 2022 года. Данный запрет также распространяется на космические услуги Китая, КНДР, Ирана, Судана и Сирии. Кроме того, американское военное ведомство полагает, что предназначенные для диагностики космических аппаратов российские опознавательные спутники имеют двойное военно-гражданское назначение.