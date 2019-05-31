Рудковская пригрозила отомстить за слежку за ее домом

Москва, 31 мая. Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала поклонникам о летающем над ее садом дроне и пригрозила его владельцам отомстить за слежку за ее домом.

В социальной сети Instagram она обратилась к журналистам с просьбой не запускать дроны над местом, где живет ее семья. Она констатировала, что человеку свойственно интересоваться чужой жизнью, однако призвала не вторгаться в личное пространство ее родных.

«Все любят подглядывать через замочную скважину, но всему есть предел и здравый смысл. В следующий раз дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!» – пригрозила обидчикам телеведущая.

Она заявила, что сама готова показать угодья всем желающим и провела экскурсию в Stories. Рудковская поблагодарила поклонников за теплые слова в адрес ее семьи и подчеркнула, что ее сад цветет благодаря фанатам.

Напомним, Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в 2009 году. Через четыре года у пары родился сын Александр.

Шестилетний ребенок, как известно, много времени проводит на катке. Юный фигурист, которого ласково прозвали Гном Гномычем, выступает со своим отцом, заслуженным мастером спорта России, в ледовых шоу.

Как неоднократно признавалась сама Рудковская, мальчик увлечен фигурным катанием, из-за чего у него практически не остается времени на игры. Это высказывание, вероятно, вызвало волну критики в адрес родителей, в связи с чем в аккаунте Гном Гномыча появилось видео из комнаты ребенка. Мальчик рассказал подписчикам о своем «несчастливом детстве».

Ранее также стало известно о том, что знаменитая пара возвела на своем участке в подмосковном элитном поселке Горки-10 роскошный дом для гостей.