Галкин поделился самым трогательным моментом в жизни Пугачевой

Москва, 31 мая. Шоумен Максим Галкин поделился видео отдыха со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми на природе. На кадрах видно, как семья наслаждается идиллией в сочной зелени на берегу реки.

На записи Лиза и Гарри Галкины резвятся около водоема. Шоумену удалось запечатлеть, возможно, самый трогательной момент в жизни супруги. Пятилетняя дочь примадонны подбежала к певице и заявила, что она «самая лучшая мама на свете».

«Мамочка, а ты знаешь, что ты самая-самая лучшая в мире мама», — заявила девочка, прыгнув в объятия Пугачевой.

Кроме того, отец семейства, Максим Галкин, отметил, что отдых на природе позволяет ему почувствовать «связь с землей», на которой он вырос. При этом он добавил, что зелень родных просторов и дети вызывают у него светлую тоску по уходящему мгновению.

«Запах трав в воздухе, плеск весла на воде, говор птиц, детские голоса относят меня к воспоминаниям из детства, а оттуда словно еще дальше к памяти тех, кто жил здесь до меня», — написал Галкин в Instagram.

Семейный отдых на родных просторах прокомментировала и Пугачева. Запись оценили звездные друзья певицы – Филипп Киркоров и Наташа Королева.

«Это русское приволье, это родина моя», — написала певица.

Ранее фанаты Пугачевой обратили внимание, что именно благодаря своим детям Гарри и Лизе певица остается по-настоящему молодой в душе. Поклонники отметили, что Пугачева, возможно, в силу возраста, не так часто радует поклонников своими фотографиями в соцсетях, а в Instagram в основном выкладывает поздравительные «фишки» для коллег.