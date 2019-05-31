Националисты «Азова» превратили захваченный детсад в Донбассе в свой штаб

Донецк, 31 мая. Украинские силовики из националистического батальона «Азов» захватили детский садик в Донбассе и превратили его в свой штаб, заявил заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин рассказал о противоправных действиях украинских националистов под Мариуполем, которых находится под контролем Киева.

«Террористы националистического подразделения «Азов» захватили здание детского сада «Бибигон» в Мариуполе для размещения в нем своего штаба, выгнав оттуда детей и воспитателей», — подчеркнул представитель военного ведомства ДНР.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Позже на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию.

Обстрелы продолжаются по настоящий день, несмотря на заключение сторонами минских соглашений, призванных урегулировать конфликт мирным путем. Украинские военные продолжают совершать провокации в Донбассе, а также не оставляют попыток проникновения через линию соприкосновения огня.

Накануне руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ребенок получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, передает RT.