Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 31 мая. Более 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 234 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 377 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 857 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток граждане Сирии не возвращались.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (31 мая 2019 г.) https://t.co/01dJhzOsEJ pic.twitter.com/cay97KNalS — Минобороны России (@mod_russia) 31 мая 2019 г.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

В результате западных санкций после провокаций оппозиционных и террористических группировок в 2011 году Сирия оказалась в очень тяжелом экономическом положении, в значительной степени отрезанная от окружающего мира и инвестиций. В настоящее время страна страдает от топливного кризиса. Россия является одной из немногих стран, которые поддерживают Сирию в восстановлении экономики.

1 Организация запрещена на территории РФ.