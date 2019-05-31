Медицинский заявил, что сцены из фильма «Рокетмен» вырезало не Минкультуры

Москва, 31 мая. Минкультуры не имеет отношения к вырезанным сценам из фильма «Рокетмен» про Элтона Джона, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

«Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Медицинский подчеркнул, что у Минкультуры «другой функционал и другие задачи», а вопрос о том, чтобы вырезать из фильма те или иные эпизоды «всегда решает прокатчик». В связи с этим он признался, что даже не понимает, о чем идет речь.

«Я даже не понимаю, о чем вы говорите», — добавил министр.

Напомним, в российский прокат биографический музыкальный фильм «Рокетмен» выйдет 6 июня. Он рассказывает о жизни Элтона Джона​​​. Из фильма были удалены несколько сцен сексуального характера, а также сцены, связанные с наркотиками. Сообщения об этом подтвердили в компании «Централ Партнершип».

Как сообщал ранее портал «Ридус», режиссером фильма выступилДекстер Флетчер, а главную роль исполнил Тэрон Эджертон, известный по серии фильмов «Kingsman: Секретная служба». В мировой прокат «Рокетмен» вышел еще 16 мая.