Супруга Бекмамбетова рассказала правду о состоянии здоровья режиссера

Москва, 31 мая. Режиссер Тимур Бекмамбетов находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила супруга режиссера Наталия Фишман, комментируя сообщения СМИ о госпитализации Бекмамбетова из-за тяжелого заболевания.

По словам жены режиссера, источники, распустившие слухи о возникших у Бекмамбетова проблемах со здоровьем, просто захотели пропиариться.

«Все с ним хорошо, Тимур дома. Это кто-то попиариться решил, я не знаю, кто. Он был в больнице на плановом обследовании, все с ним в порядке. Сейчас дома, работает, хорошо себя чувствует», — заявила Фишман в интервью Nation News.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщил, что Бекмамбетов госпитализирован из-за серьезного заболевания. Уточнялось, в частности, что ранее режиссеру удалили щитовидную железу, пишет «Газета.ру».

С опровержением этой информации уже выступил представитель Бекмамбетова Тимур Асадов, напоминает «Вечерняя Москва».

Тимуру Бекмамбетову в июне исполнится 58 лет. Он является режиссером таких известных фильмов, как «Ночной Дозор», «Ирония судьбы. Продолжение» и «Елки».