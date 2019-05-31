Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Супруга Бекмамбетова рассказала правду о состоянии здоровья режиссера

331
0 Оставить комментарий

Супруга Бекмамбетова рассказала правду о состоянии здоровья режиссера

Москва, 31 мая.  Режиссер Тимур Бекмамбетов находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила супруга режиссера Наталия Фишман, комментируя сообщения СМИ о госпитализации Бекмамбетова из-за тяжелого заболевания.

По словам жены режиссера, источники, распустившие слухи о возникших у Бекмамбетова проблемах со здоровьем, просто захотели пропиариться.

«Все с ним хорошо, Тимур дома. Это кто-то попиариться решил, я не знаю, кто. Он был в больнице на плановом обследовании, все с ним в порядке. Сейчас дома, работает, хорошо себя чувствует», — заявила Фишман в интервью Nation News

Супруга Бекмамбетова рассказала правду о состоянии здоровья режиссера

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщил, что Бекмамбетов госпитализирован из-за серьезного заболевания. Уточнялось, в частности, что ранее режиссеру удалили щитовидную железу, пишет «Газета.ру».   

С опровержением этой информации уже выступил представитель Бекмамбетова Тимур Асадов, напоминает «Вечерняя Москва».

Тимуру Бекмамбетову в июне исполнится 58 лет. Он является режиссером таких известных фильмов, как «Ночной Дозор», «Ирония судьбы. Продолжение» и «Елки».

infox - new
Автор: Федор Веснин
Источник: Nation News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров