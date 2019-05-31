Волочкова обвинила мэра Анапы в попытке пропиариться за ее счет

Москва, 31 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала решение мэра Анапы Юрия Полякова об отмене ее выступления.

Ранее Юрий Поляков отменил электронные торги, которые предусматривали покупку услуги по заказу выступления балерины Анастасии Волочковой в рамках открытия курортного сезона в Анапе, который должен состояться 8 июня. По словам Полякова, управление культуры Анапы без его разрешения пыталось организовать концерт Анастасии Волочковой стоимостью 640 тысяч рублей.

Мэр Анапы подчеркнул, что власти не намерены оплачивать концерт Волочковой из бюджетных средств, так как эти деньги можно потратить на более важные задачи в сфере культуры. Поляков также добавил, что он не против выступления Волочковой в Анапе, если этот концерт будет оплачен за счет бизнесменов города.

В свою очередь Волочкова заявила, что ее никто не проинформировал об отмене концерта. При этом балерина выразила уверенность, что мэр Анапы пытается «пропиариться» за счет ее таланта и популярности.

«Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин. Никаких переговоров о деньгах мы не вели», — пояснила Волочкова.

Позднее в мэрии Анапы сообщили, что выступление балерины состоится 9 июня. Она выступит со своей частной программой в городском театре Анапы, а на открытии курортного сезона споет Стас Костюшкин, концерт которого оплатили местные предприниматели.