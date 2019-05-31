Подведены итоги эстонско-российского форума «Точка входа»

Эстонско-российский форум «Точка входа» во второй раз состоялся в Нарве 23-24 мая и собрал более 200 предпринимателей из обеих стран, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Все мероприятия, организованные в рамках форума, были посвящены ключевым проблемам функционирования бизнеса на территории Эстонии и других стран Прибалтики. Непосредственным организатором форума стал фонд «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA).

В рамках панельных дискуссий и сессий участники форума смогли познакомиться с современными финансовыми решениями и инвестиционными проектами, подготовленными в рамках промышленных зон Ида-Вирумаа. Эстонские предприниматели рассказали своим российским коллегам и партнерам об экономике и бизнес-среде Эстонии, европейских производственных площадках, о том, как начать экспортировать товары в Европу, попасть в торговые сети и продвигать свою продукцию через электронные каналы с учетом особенностей экономики их страны.

Отдельное внимание было уделено правовой теме и юридическим вопросам запуска бизнеса на территории Эстонии, его документальному оформлению, взаимодействию с отраслевыми ведомствами. Кроме того, участники форума обсудили в деталях особенности электронного резидентства: от создания компании до ее выхода на рынок. В Эстонии в онлайн-режиме можно не только открыть и зарегистрировать свою компанию на территории страны, но и вести учет и декларацию налогов, подписывать документы цифровой подписью, получать доступ ко всем ведущим международным платежным системам.

«Одна из главных целей ставшего традиционным форума «Точка входа» — укрепить взаимодействие российских и эстонских предпринимателей, познакомить участников с особенностями работы в Эстонии, — отметил руководитель фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Вадим Орлов. — В рамках деловой программы мы уделили внимание действующим моделям ведения бизнеса в непростых экономических условиях, эксперты рассказали о производственных и технологических процессах и их различии в России и Европе.

Каждый приглашенный гость рассуждает о предпринимательстве, что называется, изнутри, знает о его подводных камнях. Демонстрация таких «живых» кейсов и стала одной из важных черт нашего форума. Для участников мероприятия эти примеры порой нужнее, чем теории и проекты. Именно такой реалистичности мы и хотели добиться от всего форума и его сессий. Уверен, подобный формат живого общения и в будущем будет привлекать всех заинтересованных в запуске и ведении бизнеса в Эстонии и других странах Европы».

Деловую программу форума модерировал известный экономический эксперт Райво Варе. Ведущими спикерами выступили: специалист по инвестициям из стран Восточной и Центральной Европы Яан Хейнсоо, руководитель юридическо-бухгалтерской компании Magrat Игорь Райхельгауз, директор по продажам IVIA Вадим Орлов, директор компании OÜ Saros Est Владислав Боборенко, директор по закупкам торговой сети Selver Катрин Риисалу, основатель компаний Slaf OÜ и Anol OÜ Андрей Колчин, менеджер по работе с клиентами компании KredEX Михаил Кнут, специалист по грантам консалтинговой компании Excedea Кай Крашевский, менеджер компании Crowdestate Анна Мацкевич.

Помимо деловых сессий, программа «Точки входа» включала культурную и экскурсионную часть. Во второй день участники посетили с экскурсиями промышленные зоны и порт Силламяэ, познакомились с действующими производственными площадками и компаниями, занимающимися экспортно-импортной деятельностью на территории Эстонии.