Москва, 31мая. Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственной компанией ЮКОС, в частном порядке перечислив его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов, заявил советник генпрокурора России Салават Каримов.

Каримов сообщил, что деньги от Ходорковского получили сразу несколько человек: первый директор тогда еще государственного ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев​​​.

«Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась - уже рыночная стоимость — 2 миллиардам долларов. И он реально заплатил … несколько сот миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа», — сказал советник генпрокурора журналистам, которые ведут расследование в отношении олигарха.

По данным телеканала НТВ, на котором были представлены результаты расследования, речь идет о 250 миллионах долларов. За это, как полагают в Генпрокуратуре, руководство компании пролоббировало в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора».

Каримов напомнил, что в ходе организованного государством инвестиционного конкурса в 1995 году треть ЮКОСа продали за девять миллионов долларов.

Ранее политический аналитик Руслан Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей призвал россиян посмотреть фильм-расследование «Кровавая империя Михаила Ходорковского», который покажут на НТВ в пятницу вечером. Он отметил значимость подобных расследований в отношении Ходорковского, так как олигарх «ведет активную работу против России», и все должны об этом знать.

На прошлой неделе телеканал НТВ опубликовал расследование о тайных финансовых махинациях блогера Алексея Навального. Как выяснилось, блогера спонсирует Ходорковский, который поддерживает связь со своим приятелем через мужа юриста ФБК Любови Соболь Сергея Мохова.