Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг детского «Голоса»​​​​​​​

Москва, 31 мая. Первый канал считает инцидент, связанный с голосованием в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети», исчерпанным после спецвыпуска и работает над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась. Об этом заявили в пресс-службе телеканала​​​.

Ранее житель Уфимского района Ильгиз Валиев, который является двоюродным братом участницы проекта Рушаны Валиевой, потребовал возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова после скандала на детском «Голосе», где победила дочь пары Микелла Абрамова.

Первый канал аннулировал результаты конкурса, а во время спецвыпуска объявил победителями всех финалистов и наградил ребят денежным призом в 1 миллион рублей.

«Спецвыпуск 24 мая поставил точку в шестом сезоне проекта «Голос. Дети» и на этом мы считаем инцидент исчерпанным», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля в финале шестого сезона телевизионного конкурса «Голос. Дети» по результатам голосования победу одержала дочь певицы Алсу, набравшая 56,5% голосов. Ее соперниками в суперфинале были Валерий Кузаков и Ержан Максим.

Результаты вызвали волну недовольства, в том числе со стороны пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что девочка якобы победила за счет «накрутки» голосов, а итоги конкурса были «проплаченными». Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «крайне противной» ситуацию вокруг шоу и обратил внимание на вопиющую несправедливость по отношению к детям. Он призвал общественность прекратить давление на дочь Алсу, которая была объявлена победителем до пересмотра результатов голосования.