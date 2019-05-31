Журналисты выяснили, как Ходорковский вывел за границу 51 млрд долларов

Москва, 31 мая. Беглый олигарх Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 млрд долларов, выяснили журналисты НТВ в ходе расследования «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

«Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли … деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 млрд долларов», — заявили авторы расследования, премьера которого состоится в пятницу, 31 мая, в 19.40.

Как сообщил советник генпрокурора России Салават Каримов журналистам НТВ, значительная часть средств на данный момент находится в Голландии. Однако миноритариям компании известно лишь о 2 млрд долларов, хотя сумма выведенных средств куда больше.

Похищенные деньги Ходорковский вложил в структуру, которая называется Quadrum, сообщает НТВ. Теперь эта компания инвестирует в недвижимость по всему миру. Олигарх и его партнеры Леонид Невзлиный, Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно сохранили контроль над деньгами за счет цепочки трастов в офшорах.

Кроме того, журналисты раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом. В ходе расследования выяснилось, что Ходорковский расплатился за ЮКОС государственными деньгами, хранившимися в банке «Менатеп». При этом взятые из банка деньги не возвращались.

Также НТВ удалось выяснить, что Ходорковский тайно спонсировал блогера Алексея Навального. Посредником в финансовых операциях был Сергей Мохов, супруг юриста ФБК Любови Соболь. В распоряжение журналистов НТВ попала переписка Мохова с его близким другом Сергеем Простаковым, который является шеф-редактором «МБХ Медиа», основанного и спонсируемого Ходорковским.

Стоит отметить, что и скандально известный блогер Навальный не слишком ценит средства, так легко доставшиеся ему от Ходорковского. Рассказывая своим фанатам о «шикарном отдыхе чиновников», сам блогер делится фотографиями своего скромного и бюджетного отдыха. Однако за кадром остаются тайные путешествия Навального, в которых он спускает похищенные у россиян миллионы Ходорковского на развлечения. В распоряжении ФАН оказались документы об аренде Навальным шикарной виллы в итальянском Сорренто.

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сам обязательно посмотрит этот фильм. Эксперт призвал россиян последовать его примеру, так как необходимо знать правду о беглом олигархе, который ведет активную антироссийскую деятельность.