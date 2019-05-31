Россия значительно нарастит переработку углеводородов

Россия планирует значительно увеличить производство и экспорт за рубеж продуктов нефтехимии. Это связано с планами реализации проекта «Балтийский СПГ» в Усть-Луге, а также со строительством Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов.

В апреле 2019 года британско-нидерландская компания Shell объявила о выходе из проекта «Балтийский СПГ», что сразу дало ряду экспертов повод говорить о том, что проект по переработке и сжижению газа в Ленинградской области может оказаться неэффективным, а то и вовсе нереализуемым.

«Действительно, «Газпром», который является главным акционером этого проекта, рассчитывал получить от Shell технологии по сжижению больших объемов газа. У России есть свои СПГ-технологии, но они пока применяются на небольших заводах по сжижению газа», — рассказал собеседник ФАН.

Однако, отметил эксперт, Shell не является монополистом в данной сфере: технологии можно получить у других зарубежных компаний. В частности, рассматривается вариант сотрудничества с немецкой Linde. Кроме того, ко времени реализации проекта (предварительный срок запуска перерабатывающего комплекса в Усть-Луге — 2023-2024 годы) Россия может разработать и собственные технологии по сжижению и переработке газа, считает Правосудов.

Уникальность проекта «Балтийский СПГ» в том, что тут решается задача комплексной переработки так называемого жирного газа, заметил он.

«Можно сказать, что в одном проекте объединены сразу два, — пояснил эксперт. — Из сложносоставного газа, который еще называют жирным газом, будут выделять пропан, этан, бутан. Бутаном можно заправлять машины, из пропана и бутана планируется производить продукты нефтехимии: пластмассы, полиэтилен».

А поскольку для выделения этана и пропана газ сильно охлаждают — это половина работы по сжижению оставшегося метана, рассказывает эксперт. Получившийся СПГ планируется отправлять в те страны, куда труба «Газпрома» не дотягивается.

До сих пор в России мало занимались переработкой газа, поскольку в этом не было большой целесообразности, считает собеседник ФАН.

«Сейчас в России в основном добывают так называемый сухой газ из верхних слоев земли, которые называют сеноманскими. В нем тоже есть примеси этана, пропана, но они незначительны. Такой газ целесообразно продавать в сыром виде либо сжижать», — рассказал директор Института национальной энергетики.

Однако в Ямало-Ненецком автономном округе планируется добывать газ из более глубоких слоев земли, где находятся месторождения так называемого жирного газа с большим количеством примесей.

«Идея с созданием проекта «Балтийский СПГ» как раз и состоит в том, чтобы жирный газ направить по особой трубе. На конце этой трубы поставить перерабатывающий комплекс. Извлечь этан и пропан — и тут же пустить их на производство полиэтилена и пластмассы. А очищенный метан здесь же превращать в СПГ», — рассказал собеседник ФАН.

В Восточной Сибири на Чаяндинском месторождении, на котором начало масштабной добычи запланировано на конец этого года, газ изначально сложносоставной: в него, помимо прочего, входит еще и гелий.

«Поэтому при разработке этого месторождения изначально была поставлена задача заниматься переработкой газа. И вместе со строительством газопровода «Сила Сибири» было начато и строительство Амурского газоперерабатывающего завода, на котором от метана будут отделять этан, бутан, пропан, гелий», — объяснил эксперт.

Существуют планы и по увеличению переработки нефти. Однако тут есть свои сложности.

«Россию часто упрекают, что мы гоним на экспорт сырую нефть. Действительно, если брать, например, девяностые годы, никто не ставил задачу переработки. Идет нефть на экспорт — и ладно. Делали нефтепродукты в основном для внутреннего рынка, причем качество оставляло желать лучшего. Потом озаботились, чтобы бензин и дизельное топливо в России соответствовал европейским стандартам. Модернизировали заводы, вышли на нормальное качество бензина», — рассказал собеседник ФАН.

В данный момент, по мнению эксперта, правительство делает несколько разнонаправленные шаги, которые отвечают то интересам поставщиков сырой нефти, то интересам компаний, торгующих нефтепродуктами.

«К 2022 году полностью будет отменена экспортная пошлина на сырую нефть. Получается, что инвестиции в переработку «черного золота» малоэффективны. Выгоднее продавать сырую нефть», — считает Сергей Правосудов.

По словам эксперта, руководство страны и нефтегазовые компании сегодня пытаются прийти к компромиссу, чтобы стимулировать и экспорт сырой нефти, и ее переработку в России, одновременно не допуская резкого повышения цен на бензин внутри страны.

«Надо понимать, что в соседней с нами Европе есть много своих нефтеперерабатывающих заводов, выпускающих качественную продукцию. Европейцам, естественно, выгоднее покупать у нас сырую нефть, чтобы перерабатывать ее, создавать рабочие места, получать доходы с налогов и так далее. Они неохотно пускают конкурентов на свой рынок», — отметил эксперт.

Схожая ситуация — и на азиатском рынке, где нефтепродукты массово производят Китай и Южная Корея.

«Да, надо стараться завоевать свою нишу. Но это реально очень сложно. Пока в ближайшее время упор будет делаться на нефтехимию: увеличение производства экспорта полиэтилена и пропилена, которые производятся из нефти и газа», — резюмировал собеседник ФАН.

Газохимический комплекс в Усть-Луге будет включать в себя газоперерабатывающий завод мощностью до 45 млрд куб. м газа в год. Когда предприятие будет построено, оно станет крупнейшим в стране. Почти такой же мощностью будет обладать и Амурский ГПЗ (42 млрд куб. м).