Сирия итоги недели 26 – 31 мая: САА освободила Кафр-Набуду, страдания беженцев в «Аль-Холе»

Помощь боевикам от Турции На этой неделе стали ясны реальные размеры помощи, которую оказывает Турция боевикам, находящимся в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает агентство Reuters, с территории Турции в провинцию Идлиб в очередной раз прибыла крупная партия вооружений и техники. Конвой с оружием и техникой прибыл в район Джебель аз-Завия, подконтрольный боевикам. Вооружения были получены боевиками коалиции «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», в которую влился целый ряд группировок «Сирийской свободной армии», после короткой борьбы за власть оказавшиеся под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры». Кроме того, в идлибскую зону деэскалации переброшены протурецкие незаконные вооруженные формирования, контролирующие Африн и другие регионы на севере Алеппо, которые якобы откликнулись на призыв о помощи со стороны главаря террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани. Согласно фотофактам, в провинцию Идлиб также прибыл крупный груз вооружений, в первую очередь противотанковых ракетных установок. Полученные ПТУРы позволили боевикам развернуть контратаку — за короткое время было подбито большое количество танков и бронетехники сирийской армии.

Битва за Кафр-Набуду Следует отметить, что сообщения о поставках вооружений из Турции стали поступать в тот момент, когда Сирийская арабская армия готовилась к повторному штурму города Кафр-Набуда — стратегически важному пункту на самой границе провинции Идлиб, потерянному в результате контрнаступления террористов на прошлой неделе. В предыдущие два дня позиции боевиков в районе Кафр-Набуды подвергались сильным авиационным и артиллерийским ударам, а сирийская армия подтягивала резервы. Утром 26-го мая пехотные подразделения «Силы Тигра» при поддержке бронетехники 11-й дивизии Сирийской арабской армии пошли на штурм и достаточно быстро взломали оборону. Боевики, скорее всего, не планировали долго удерживать город - после пары дней интенсивных ударов бандформирования под давлением сирийских войск отошли на прежние позиции. К полудню 26 мая «Силы Тигра» взяли Кафр-Набуду, однако атаки со стороны террористов, занимающих окрестности города, продолжаются.

Новые лживые обвинения Между тем, не прекращается новая кампания обвинений против официального Дамаска в якобы использовании химического оружия против террористов в Латакии. На этот раз к распространению лживой информации подключаются эксперты из псевдоправозащитных организаций, тиражируя фейковые сообщения террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме того, различные фейки не гнушаются представлять и высокопоставленные лица. Так, по поводу «химической атаки» в Латакии успели высказаться представитель Госдепартамента США Морган Ортагус и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: безо всяких доказательств они предупредили Дамаск об «адекватном ответе» на якобы имевшие место «химические атаки». Свою порцию лжи в очередное «химическое шоу» Запада внесла и псевдоправозащитная организация «Сирийская сеть по правам человека». Если ранее западные СМИ заявляли, что «обстрел химическими снарядами» со стороны правительственных войск в горном районе Латакии привел к отравлению четырех боевиков, то сейчас их и вовсе объявили погибшими.

Ужасы лагеря «Аль-Хол» Между тем, по-прежнему ухудшается обстановка в лагерях беженцев на подконтрольной курдским «Демократическим силам Сирии» территории на северо-востоке Сирии. Главным образом, под ударом находится лагерь беженцев «Аль-Хол», в котором курдские радикалы расположили пленных боевиков «Исламского государства» и членов их семей. По данным Федерального агентства новостей, с начала 2019 года в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака погибло более 300 детей. Неоднократные требования Дамаска освободить пленников из лагеря смерти попросту игнорируются международной коалицией во главе США, оккупировавшей северо-восток Сирии. Голод, эпидемии, антисанитария уносят жизни, несмотря на то, что война в этом регионе закончилась около года назад. Администрация лагеря состоит из курдских наемников, получающих деньги от американских спонсоров. Охранники нередко применяют оружие для разрешения споров, причем жертвами становятся не только недовольные происходящим мужчины, но и женщины. Новорожденные не имеют шансов выжить в таких условиях: в первую очередь катастрофически не хватает продовольствия и питьевой воды. На десятки тысяч человек, проживающих в лагере, приходится всего несколько медицинских пунктов, в которых почти нет лекарств. Представители администрации лагеря объявили о скором открытии трех медицинских пунктов, но этого недостаточно для 70 тысяч обессиленных жителей.