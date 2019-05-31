Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сирийском Идлибе

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам чиновника, на заседании была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися обстрелами со стороны членов террористических организаций.

Песков сообщил, что российский лидер также проинформировал участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане.

Участники заседания продолжили обмен мнениями по теме искусственного интеллекта в развитие прошедшего в четверг совещания у главы государства, сообщил пресс-секретарь президента России. Кроме того, стороны обсудили некоторые текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил чиновник.