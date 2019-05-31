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Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

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Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

Минск, 31 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в основной закон страны в скором времени могут быть внесены изменения. Лукашенко не исключил и принятия новой Конституции Белоруссии.

«В ближайшее время в Белоруссии будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую», — сказал Лукашенко, участвуя во встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Президент Белоруссии объяснил, что на фоне ускорения различных процессов конституция страны «начала отставать».

«Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции», — цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

О возможном внесении корректировок в конституцию Лукашенко говорил и в послании к народу Белоруссии 19 апреля, напоминает «Парламентская газета».

В мае, отвечая на вопрос, возможно ли в Белоруссии повторение венесуэльского сценария, Лукашенко подчеркнул, что подобное развитие событий не представляет угрозы для страны, ведь Белоруссия уже пережила и попытки свергнуть конституционный строй, и гибридные столкновения, пишет Deita.ru.  

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Автор: Федор Веснин
Источник: БелТА
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