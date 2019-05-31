Поклонская назвала общей победой присвоение аэропорту Мурманска имени Николая II

Москва, 31 мая. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с наименованием аэропорта Мурманска в честь Николая II. Так она прокомментировала подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о присвоении имени последнего российского императора аэровокзалу.

«Особенно радует, что аэропорт Мурманска получил имя Николая II. Это наша общая победа: россияне проголосовали, и нас услышали!» — пишет она в Instagram, публикуя копию указа.

Напомним, что 30 октября 2018 года завершился общенациональный конкурс «Великие имена России», в рамках которого россияне голосовали за присвоение аэропортам имен тех или иных выдающихся исторических личностей. Так, аэропорт Воронежа был назван в честь Петра I, аэропорт Екатеринбурга — в честь основателя уральской горнозаводской промышленности Акинфия Демидова, аэропорт Калининграда — в честь императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Магадана — в честь барда Владимира Высоцкого, а аэропорт Петербурга — в честь писателя Федора Достоевского.

Отметим, что Поклонская является почитательницей Николая II, чей потрет висит в ее кабинете. Именно она в свое время выступала против показа в кинотеатрах скандального фильма «Матильда», который рассказывает про роман императора и балерины. А 9 мая 2016 года депутат приняла участие в шествии «Бессмертного полка». При этом вместо портрета своего родственника, участвующего в Великой Отечественной войне, она несла икону Николая II.