Психологи рассказали, как побороть страх

Москва, 31 мая. Человек начинает испытывать страх в момент воображаемой или реальной угрозы жизни, а также при возникновении трудноразрешимой ситуации. Психологи разработали целую систему и рассказали, как побороть эту негативную эмоцию.

В первую очередь специалисты советуют осознать свой страх, то есть перевести его из подсознания в сознание, что может убрать сразу как минимум половину неприятных ощущений. Также они рекомендуют определить, что именно вызывает страх.

Хорошо помогают дыхательные упражнения. Как заверяют психологи, действенным также является метод релаксации по Джекобсону. Они объяснили, что нужно, начиная с лица, расслабить все участки тела, а затем повторить «путь» в обратном порядке.

Также положительно зарекомендовала себя в борьбе со страхом техника его визуализации и создание абсурдной ситуации. Психологи советуют как можно ярче представить последствия предполагаемой ситуации со всеми вытекающими последствиями. Также эксперты рекомендуют мысленно разделить свой страх на мелкие части и справляться с каждой из них по-отдельности, пишет Planet Today.

Ранее психологи назвали несколько простых правил, следуя которым человек может измениться и стать счастливым. Специалисты отметили, что зачастую испытать это чувство людям мешают различные обстоятельства, такие как нелюбимая работа или отсутствие романтических отношений.

Кроме того, эксперты рассказали о качествах, которые присущи сильным духом людям, и объяснили, как воспитать их в себе.