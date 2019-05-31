НТВ сообщил о масштабном расследовании Генпрокуратурой третьего дела ЮКОСа

Владивосток, 31 мая. Генпрокуратура России ведет новое следствие по делу экс-владельца ЮКОСАа Михаила Ходорковского и его партнеров. Оно было начато еще несколько лет назад, заявили авторы фильма-расследования, который выйдет сегодня на телеканале НТВ.

Журналисты подчеркивают, что в ходе следствия были установлены новые «сенсационные обстоятельства». В частности, они указали на то, что следователи выяснили, что «на старте своего бизнеса Ходорковский вместе с сообщниками завладел нефтяной компанией в результате тщательно спланированной аферы».

«Почти все, чем сейчас владеет Ходорковский и бывшие его партнеры, нажито преступным путем», — подчеркнули авторы документального фильма.

Как сообщалось ранее, фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выйдет на телеканале НТВ сегодня в 19.40 по московскому времени. Авторы собираются рассказать, где сейчас скрывается беглый олигарх, а также и в какие проекты вкладывают украденные в России деньги топ-менеджеры нефтяной компании ЮКОС.

По мнению политого Руслана Осташко, этот фильм обязательно стоит посмотреть, чтобы узнать, как Ходорковский приватизировал ЮКОС за государственные деньги. Эксперт уверен, что сейчас Ходорковский «ведет очень активную работу против Российской Федерации», и все должны об этом знать.

Осташко выразил уверенность, что в настоящее время олигарх работает на США.

«Против него уже возбуждены уголовные дела в России и, думаю, появятся новые», — подчеркнул он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, 24 мая НТВ опубликовал расследование о тайных финансовых махинациях Алексея Навального. Выяснилось, что блогера спонсирует сбежавший в Швейцарию Ходорковский. Олигарх поддерживает связь со своим подручным через Сергея Мохова, супруга юриста ФБК Любови Соболь.