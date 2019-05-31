Контактная группа по Донбассу соберется в Минске 5 июня

Луганск, 31 мая. Текущие заявления новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и приближенных к нему должностных лиц свидетельствуют о том, что понимание минского процесса у них на достаточно низком уровне. Об этом рассказал уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он пояснил, что последнее заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп в Минске было сорвано по вине украинской стороны.

Представители Украины в подгруппах, ссылаясь на отсутствие полномочий в период «смены власти», отказались от участия в минском процессе. Таким образом, очередное заседание было перенесено на 5 июня.

«Текущие заявления новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, руководителя его избирательного штаба и других лиц, приближенных к нему, свидетельствуют о том, что понимание минского процесса, понимание документов, подписанных в Минске, у них на достаточно низком уровне», — сказал министр иностранных дел ЛНР.

Дейнего заявил также, что представители Украины осознанно идут на отказ от минских соглашений.

«Как можно говорить о том, что не будет никакой амнистии, если эта норма записана в протоколе от 5 сентября 2014 года. Они осознанно идут на то, чтобы заявить об отказе от реализации взятых на себя обязательств. В таком случае они осознанно должны идти на выход из минских переговоров. Я думаю, этого им никто не позволит. У нас есть страны-гаранты Германия и Франция, которые гарантируют добросовестное участие Украины в этих переговорах со стороны международного сообщества», — пояснил Дейнего.

При этом он отметил, что позиция Германии и Франции по данному вопросу однозначная: альтернативы минским переговорам нет.

«Необходимо обеспечить полноценное участие Украины в минском процессе, и если она будет уклоняться от этого, значит они [представители Германии и Франции] будут предпринимать какие-то шаги, чтобы Украина отказалась от своих нынешних заявлений и возвратилась к переговорам», — объяснил Дейнего.

Он выразил надежду, что Украина будет продолжать участие в минских переговорах и очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня все-таки состоится.