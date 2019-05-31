Москва, 31 мая. Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму. С такой инициативой на встрече с министром иностранных дел Японии Таро Коно выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Визовая интеграция может начаться с деловых и туристических поездок. Туроператоры оценили возможный переход России на безвизовый режим с Японией.

Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Дмитрий Горин рассказал, какие возможности откроет введение безвизового режима между РФ и Японией. По его словам, отношения между Москвой и Токио показывают образец поступательного упрощения безвизового режима. Горин уточнил, что сейчас политики коснулись вопроса документов, которые требуются для получения виз.

Как пишет RT, по оценке Ассоциации туроператоров РФ, при отмене виз на 30% будет увеличен поток туристических обменов.

«У японцев огромный интерес к России, Россия тоже предлагает интересные маршруты в Японию для туристов», — сказал вице-президент организации.

Горин подчеркнул, что упрощение визового режима будет хорошим подспорьем для развития туризма.

Россия и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах. По мнению замминистра МИД Игоря Моргулова, стороны должны помнить об обозначенных ранее ориентирах — расширении разносторонней практической кооперации, укреплении доверия с целью вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень. Ранее стороны вели работы по конкретизации параметров возможной совместной деятельности.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре. Путин рассказал о значительном потенциале отношений России и Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что к скачкообразному прорыву в отношениях Токио и Москвы приведет подписание мирного договора, который так и не был заключен между сторонами по итогам Второй мировой войны.

Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор из-за того, что Токио претендует на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи, Итуруп, которые отошли к СССР после окончания Второй мировой войны.