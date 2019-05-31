Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Киев, 31 мая. Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал инициативы команды президента Украины Владимира Зеленского. Он также заявил, что не позволит отменить законы о языке и декоммунизации.
Глава Рады заявил, что вновь слышит от представителей Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона декоммунизации.
«Они говорят о том, что нужно отменить «языковой закон», отменить квоты, отменить декоммунизацию. К сожалению, это становится для них обыденной политикой», — сказал в ходе своего выступления в Раде Парубий.
По его мнению, украинцы не позволят команде президента сделать этого. Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
«Я хочу сказать и от имени Верховной рады, и от правительства — украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть», — сказал спикер Рады.
Он с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена из-за «кризиса, связанного с действиями президента», сообщил «Интерфакс Украина».
В конце апреля Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сразу после его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. В команде Зеленского предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.