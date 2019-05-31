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Россия пригласила комиссара СЕ по правам человека посетить Крым

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Россия пригласила комиссара СЕ по правам человека посетить Крым

Москва, 31 мая. Россия пригласила комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунью Миятович посетить Крым, чтобы получить объективное представление о ситуации на полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Грушко констатировал, что Миятович будут готовы принять в Крыму в ближайшее время или в любые удобные для нее сроки. Российская сторона готова создать все необходимые условия, чтобы комиссар Совета Европы по правам человека смогла получить полное представление о нынешних крымских реалиях.

«Рассчитываем, что визит поможет сформировать в СЕ объективное представление о процессах, происходящих в Крыму», — приводит слова Грушко ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что уже выслали приглашение Миятович посетить Крым.

По словам Грушко, Москва рассматривает СЕ в качестве важного элемента международно-правовой архитектуры, который обеспечивает единство правового пространства в Европе. В МИД РФ заметили, что Россия придает большое значение многопрофильному взаимодействию с Советом Европы.

Россия пригласила комиссара СЕ по правам человека посетить Крым

За два года ЕС посетили председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также представители федеральных министерств и ведомств. Буквально на днях, добавил Грушко, с руководителями СЕ встречался патриарх Кирилл в рамках визита в Страсбург. Генсек СЕ и другие представители руководства секретариата совета совершают ответные визиты в Россию.

«Несмотря на кризис, спровоцированный неправомерным лишением нашей делегации ключевых полномочий, продолжаем активное взаимодействие со всеми структурами СЕ», — заключил Грушко.

Напомним, в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за воссоединения Крыма с РФ. В ответ Москва заявила о приостановке работы в сессиях ПАСЕ.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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