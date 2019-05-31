Зеленский пообещал независимость антикоррупционным органам Украины

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал независимость деятельности антикоррупционных органов. Об этом, как сообщает его пресс-служба, он заявил на встрече с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

«Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», — говорится в сообщении об обещании нового президента.

Как уточнили в пресс-службе, целью встречи Зеленского с главами НАБУ и САП было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, а также поиск путей повышения эффективности их работы.

Напомним, шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

Во время предвыборной кампании на Украине разразился громкий коррупционный скандал. Украинские СМИ обвинили чиновников, близких к экс-президенту страны Петру Порошенко, в злоупотреблении полномочиями в оборонной сфере, а правоохранительные органы — в получении взяток за то, чтобы игнорировать эти нарушения.

В частности, сообщалось, что сын бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Игорь Гладковский при содействии отца продал госконцерну «Укроборонпром» высотомеры российского производства по завышенной в пять раз цене.

Впрочем, сам экс-президент заявил, что не имеет никакого отношения к коррупционным схемам и предложил «перезагрузить» антикоррупционные органы Украины. Речь в первую очередь шла о Национальном агентстве предотвращения коррупции и САП.