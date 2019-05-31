Эксперт рассказал, как автомобильный мост через Амур поможет в развитии ДФО

Политический аналитик Сергей Санакоев уверен, что открытие моста через Амур спровоцирует бурное развитие Дальневосточного федерального округа РФ.

Ранее на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего пограничный катер РФ выпустил сигнальные ракеты. С российской стороны в церемонии участвовал вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Комментируя ситуацию, президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что завершение строительства крупного инфраструктурного объекта действительно знаковое событие, «потому что у Российской Федерации и Китайской Народной Республики самая протяженная сухопутная граница в мире, что, безусловно, скажется на взаимном развитии двух стран».

«Важно то, что открытие моста состоялось перед приездом председателя Си Цзиньпина, и я уверен, что на 23 Санкт-Петербургском международном экономическом форуме мы с вами услышим весьма интересные заявления от глав правительств, которые будут показывать, как Россия и Китай совместно будут развиваться в XXI веке. А вообще, открытие позволит развивать строительство инфраструктурных объектов, строительство промышленных объектов и даже жилья. Сегодня наши китайские партнеры на достаточно лидерских позициях в мире находятся, поэтому, конечно, с учетом их возможности финансирования таких работ через китайские государственные банки, безусловно, это будет полезно для российской экономики», — говорит эксперт.

В сфере регионального сотрудничества можно уверенно говорить о больших перспективах в развитии экспорта сельскохозяйственной продукции дальневосточных регионов России не только на китайском рынке, но и на рынке всей юго-восточной Азии.

«Но это только часть того, что может быть, не забываем и про промышленную кооперацию, про сотрудничество в области космоса, освоение Луны и т.д. Это всего лишь первая ласточка, потому что на подходе еще и железнодорожный мост «Нижнеленинское — Тунцзян», уверен, что мосты будут через Амур и в Хабаровском крае, Приморском крае, так что здесь это только начало такого большого развития», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур началось в конце 2016 года. Общая его длина чуть больше километра, в будущем через него будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. При этом пассажиропоток должен составить примерно 3 млн человек в год, а поток грузов — около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.