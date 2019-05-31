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Экс-депутат Рады рассказал, когда Порошенко накажут за подрывы армейских складов

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Экс-депутат Рады рассказал, когда Порошенко накажут за подрывы армейских складов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в уничтожении армейских складов. Бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров рассказал о последствиях этого обвинения.

Надежда Савченко заявила в эфире телеканала «112 Украина», что Петр Порошенко лично приказал военнослужащим 21-го отдельного мотопехотного батальона изнутри подорвать арсенал ВСУ в городе Балаклея Харьковской области. При этом, по словам депутата Верховной рады, об этом приказе было известно главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и генпрокурору Юрию Луценко.

Савченко напомнила, что подрыв военных складов случился во время проверки боеготовности и оснащенности украинской армии и отчетные документы нельзя было подделать.

«Там была такая разворованная ситуация уже, был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть», — подчеркнула парламентарий.

Экс-депутат Рады рассказал, когда Порошенко накажут за подрывы армейских складов

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, проработавший в V, VI и VII созывах украинского парламента, в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил: военные склады на Украине взрывались неоднократно, а инцидент в Харьковской области — один из многих.

«История, к сожалению, не новая. Но Савченко права, говоря о том, что подрывы арсеналов ВСУ связаны с желанием руководства страны скрыть массовые хищения оружия, техники и боеприпасов. В этом не может быть сомнений», — сказал Килинкаров.

Экс-депутат Рады рассказал, когда Порошенко накажут за подрывы армейских складов

Экс-депутат Рады отметил, что все эти инциденты с подрывами военных складов до сих пор не расследуются только потому, что «и генпрокурор, и военный прокурор являются ставленниками Порошенко и прикрывают деятельность банды, пришедшей к власти на Украине в результате госпереворота в 2014 году».

«Помните, как в минувший понедельник господин Луценко в прямом эфире демонстративно порвал заявление депутата Нестора Шуфрича о совершении госизмены Петром Порошенко и секретарем СНБО Александром Турчиновым? И пока этот политически ангажированный человек, не имеющий никакого юридического образования, будет возглавлять Генпрокуратуру Украины, никаких реальных дел и расследований преступлений против Украины и ее народа не будет.

Но, думаю, ситуация поменяется после парламентских выборов. Уже озвучивались намерения акцентировать внимание на военных преступлениях бывшего украинского руководства. Думаю, после кадровых перестановок эти преступления будут расследованы, а виновные понесут наказание», — добавил Спиридон Килинкаров.

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Автор: Марина Степанова
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