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Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

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Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Глава украинского государства подписал указ об увольнении Остафийчука в пятницу. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского, сообщила «Газета.ру».

«Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский, набрав более 73% голосов, стал победителем президентских выборов, которые прошли в два тура. Инаугурация новоизбранного лидера прошла 20 мая. Через два дня после официального вступления в должность Зеленский назначил заместителем главы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

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Автор: Данила Копп
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