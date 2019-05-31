Волочкова готовится попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Москва, 31 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова готовится установить новый мировой рекорд по длине шпагата и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, об этом сообщил главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Гиннеса Андрей Лобков.

По словам Лобкова, ранее Волочкова попала в Книгу рекордов России с наибольшей длиной размаха ног в поперечном шпагате – 2 метра 25 сантиметров. Теперь балерина готовится покорить Книгу рекордов Гиннеса.

«Теперь я ее вдохновил на новый, уже мировой рекорд. Это будет очень зрелищно, очень эффектно, такого еще никто не делал. Это требует подготовки, и сейчас Настя к нему готовится», — рассказал Лобков в комментарии РИА Новости.

Волочкова опубликовала фотографию с сертификатом Книги рекордов России. Балерина призналась, что всегда шутила о том, что ее шпагат достоин этого, но теперь это наконец-то случилось.

Ранее Волочкова стала участником инцидента в Анапе. Мэр города Юрий Поляков отменил выступление примы на открытии сезона за счет денег из бюджета. Градоначальник отметил, что эти средства могут быть потрачены на другие цели. Деньги из бюджета городского театра Анапы, которые хотели потратить на концерт балерины, направят на покупку костюмов для творческих коллективов. Представитель Волочковой отметил, что прима не намерена предъявлять претензии властям Анапы из-за отмены выступления.