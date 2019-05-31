Фанаты Началовой «лечатся» землей с ее могилы

Москва, 31 мая. Поклонники покойной певицы Юлии Началовой стали использовать землю с ее могилы в оккультных целях: фанаты «лечатся», добавляя ее в чай и суп.

Как гласят суеверия, могильная земля способна «исцелить» серьезные болезни. Так, ее рекомендуется прикладывать к беспокоящему месту, добавлять в напитки и еду, а также просто хранить дома у икон.

К примеру, считается, что земля с могилы почитаемого отца Максима (село Пятино Инзенского района Ульяновской области), запиваемая крещенской водой, якобы «исцеляет» от зубной боли.

Землю с могилы Началовой, пусть ее никто и не причислял к святым, фанаты тоже считают «целебной». Они убеждены, что она якобы способна излечить мозоли, защитить от сепсиса и избавить от диабета и подагры, пишут «Дни.ру».

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда певицу госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови, передает телеканал «360».

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца, пишет «Царьград».

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН. Спустя время после торжественной церемонии на могиле исполнительницы стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными. Недавно работники кладбища сообщили, что крест, установленный на могиле певицы, якобы начал мироточить.

Необычное явление Федеральному агентству новостей иронически прокомментировал известный скандальный писатель Александр Никонов, автор книги «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект».