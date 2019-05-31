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Малайзия не поддерживает версию о вине России в гибели Boeing MH17 над Донбассом

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Малайзия сняла с России вину за гибель Boeing MH17 над Донбассом

Правительство Малайзии потребовало от Объединенной следственной группы (Joint investigation team, JIT), расследующей катастрофу малайзийского лайнера Boeing 777 рейса МН17, предоставления «твердых доказательств» причастности России к запуску ракеты, сбившей самолет в небе над Донецком 17 июля 2014 года.

По заявлению премьер-министра страны Махатхира Мохамада, JIT, в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, изначально была политически ангажирована и должна была «доказать вину России». При этом Малайзия, несмотря на то, что погибший самолет принадлежал национальной авиакомпании Malaysia Airlines, была предельно ограничена в доступе к объективным данным и ходу расследования.

Малайзия сняла с России вину за гибель Boeing MH17 над Донбассом

«Русских хотели обвинить изначально»

«Идея расследования с самого начала состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло на самом деле, а в том, чтобы сосредоточиться на попытках связать это с русскими. Это не нейтральное расследование», — так выразил свое отношение к итогам пятилетнего следственного процесса по катастрофе МН17 Мохамад.

По словам премьер-министра, малайзийская сторона уверена в том, что Boeing 777 рейса MH17 был сбит зенитной ракетой советского или российского производства, однако это вовсе не означает, что запуск был произведен с пусковой установки, принадлежащей России. 

Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что следователи JIT сознательно исключили из рассмотрения целый ряд альтернативных версий — в частности, о том, что данная ракета могла быть запущена из украинской пусковой установки — и по приказу законного правительства Украины.

В своем заявлении Махатхир Мохамад подчеркнул, что версия о «российской пусковой установке», по его мнению, не выдерживает никакой критики, так как это подразумевает, что за ее пультом находились кадровые военные российской армии. 

Малайзия сняла с России вину за гибель Boeing MH17 над Донбассом

«Российские военные, в первую очередь — дисциплинированные и компетентные люди, которые легко могли понять, что MH17 — это пассажирский самолет, — подчеркнул Мохамад. — В силу чего я сомневаюсь, что за запуск ракеты несет ответственность дисциплинированная сторона».

Кроме того, премьер-министр Малайзии заявил, что Куала-Лумпур так и не получил доступа к записям «черных ящиков», несмотря на то что самолет принадлежал Малайзии, а на его борту были малайзийские пассажиры и экипаж. 

«У нас может не быть достаточно опыта (в проведении авиационных расследований. — Прим. ФАН). Но по какой-то причине Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы увидеть, что в реальности произошло с лайнером, — заявил премьер-министр. — Мы не знаем, почему нас исключили из расследования, но с самого начала мы отметили, что в нем слишком много политики».

Малайзия сняла с России вину за гибель Boeing MH17 над Донбассом

«Отец Малайзии»

Фигура Махатхира Мохамада — знаковая для истории современной Малайзии. Победив на всеобщих выборах в 1982 году, Мохамад оставался бессменным премьер-министром страны на протяжении 21 года — вплоть до проигрыша на выборах в 2003 году. 

Именно при нем Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного из динамичных «азиатских тигров». При этом Мохамад всегда вел независимую внешнюю политику, пропагандируя «азиатские» и исламские ценности в противовес западным и возглавляя международное движение неприсоединения.

Основным приоритетом в деятельности Мохамада на посту премьер-министра стало обеспечение стабильности и экономического роста страны и благосостояния граждан, даже в ущерб гражданским свободам в их западном понимании. Впрочем, одним из его шагов в 1982 году стала амнистия для 21 политзаключенного, осужденного прошлым режимом, — да и впоследствии Малайзия неоднократно доказывала, что «азиатско-исламская» модель модернизационного развития прекрасно сочетается с политическими свободами и многопартийной системой.

Второе пришествие Махатхира Мохамада на малайзийский политический Олимп произошло в 2018 году. 92-летний «отец Малайзии» не просто победил — он одержал верх в противостоянии со своей политической партией, которая к середине 2010-х годов погрязла в коррупции и междоусобных склоках.

От вчерашних заявлений Мохамада не удастся просто так отмахнуться. Судя по всему, «изначально утвержденная» версия о вине Российской Федерации в катастрофе Boeing 777 рейса МН17, которая вполне устраивала Украину и Нидерланды, совершенно не поддерживается Малайзией. 

Малайзия сняла с России вину за гибель Boeing MH17 над Донбассом

Кроме того, как следует из слов Махатхира Мохамада, Объединенной следственной группе потребовалось фактически отстранить Малайзию от «расследования» и ограничить доступ владельца лайнера к информации «черных ящиков».

Вот такое это было «следствие» — с заранее известными виновниками, продажными следователями и фальшью в каждом доказательстве.

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Автор: Алексей Анпилогов
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