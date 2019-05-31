Малайзия не поддерживает версию о вине России в гибели Boeing MH17 над Донбассом

Правительство Малайзии потребовало от Объединенной следственной группы (Joint investigation team, JIT), расследующей катастрофу малайзийского лайнера Boeing 777 рейса МН17, предоставления «твердых доказательств» причастности России к запуску ракеты, сбившей самолет в небе над Донецком 17 июля 2014 года.

По заявлению премьер-министра страны Махатхира Мохамада, JIT, в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, изначально была политически ангажирована и должна была «доказать вину России». При этом Малайзия, несмотря на то, что погибший самолет принадлежал национальной авиакомпании Malaysia Airlines, была предельно ограничена в доступе к объективным данным и ходу расследования.

«Русских хотели обвинить изначально»

«Идея расследования с самого начала состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло на самом деле, а в том, чтобы сосредоточиться на попытках связать это с русскими. Это не нейтральное расследование», — так выразил свое отношение к итогам пятилетнего следственного процесса по катастрофе МН17 Мохамад.

По словам премьер-министра, малайзийская сторона уверена в том, что Boeing 777 рейса MH17 был сбит зенитной ракетой советского или российского производства, однако это вовсе не означает, что запуск был произведен с пусковой установки, принадлежащей России.

Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что следователи JIT сознательно исключили из рассмотрения целый ряд альтернативных версий — в частности, о том, что данная ракета могла быть запущена из украинской пусковой установки — и по приказу законного правительства Украины.

В своем заявлении Махатхир Мохамад подчеркнул, что версия о «российской пусковой установке», по его мнению, не выдерживает никакой критики, так как это подразумевает, что за ее пультом находились кадровые военные российской армии.

«Российские военные, в первую очередь — дисциплинированные и компетентные люди, которые легко могли понять, что MH17 — это пассажирский самолет, — подчеркнул Мохамад. — В силу чего я сомневаюсь, что за запуск ракеты несет ответственность дисциплинированная сторона».

Кроме того, премьер-министр Малайзии заявил, что Куала-Лумпур так и не получил доступа к записям «черных ящиков», несмотря на то что самолет принадлежал Малайзии, а на его борту были малайзийские пассажиры и экипаж.

«У нас может не быть достаточно опыта (в проведении авиационных расследований. — Прим. ФАН). Но по какой-то причине Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы увидеть, что в реальности произошло с лайнером, — заявил премьер-министр. — Мы не знаем, почему нас исключили из расследования, но с самого начала мы отметили, что в нем слишком много политики».

«Отец Малайзии»

Фигура Махатхира Мохамада — знаковая для истории современной Малайзии. Победив на всеобщих выборах в 1982 году, Мохамад оставался бессменным премьер-министром страны на протяжении 21 года — вплоть до проигрыша на выборах в 2003 году.

Именно при нем Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного из динамичных «азиатских тигров». При этом Мохамад всегда вел независимую внешнюю политику, пропагандируя «азиатские» и исламские ценности в противовес западным и возглавляя международное движение неприсоединения.

Основным приоритетом в деятельности Мохамада на посту премьер-министра стало обеспечение стабильности и экономического роста страны и благосостояния граждан, даже в ущерб гражданским свободам в их западном понимании. Впрочем, одним из его шагов в 1982 году стала амнистия для 21 политзаключенного, осужденного прошлым режимом, — да и впоследствии Малайзия неоднократно доказывала, что «азиатско-исламская» модель модернизационного развития прекрасно сочетается с политическими свободами и многопартийной системой.

Второе пришествие Махатхира Мохамада на малайзийский политический Олимп произошло в 2018 году. 92-летний «отец Малайзии» не просто победил — он одержал верх в противостоянии со своей политической партией, которая к середине 2010-х годов погрязла в коррупции и междоусобных склоках.

От вчерашних заявлений Мохамада не удастся просто так отмахнуться. Судя по всему, «изначально утвержденная» версия о вине Российской Федерации в катастрофе Boeing 777 рейса МН17, которая вполне устраивала Украину и Нидерланды, совершенно не поддерживается Малайзией.

Кроме того, как следует из слов Махатхира Мохамада, Объединенной следственной группе потребовалось фактически отстранить Малайзию от «расследования» и ограничить доступ владельца лайнера к информации «черных ящиков».

Вот такое это было «следствие» — с заранее известными виновниками, продажными следователями и фальшью в каждом доказательстве.