Соратник Зеленского призвал отменить языковой закон и договориться с Путиным

Киев, 31 мая. Соратник президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, а также призвал улучшать отношения с Россией.

По мнению политика, для развития украинского языка можно просто предоставить преференции в налогообложении для произведений культуры, а не вводить языковые квоты в эфире. Такие меры, как подчеркнул Шефир, противоречат конституции и подавляют язык.

«Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», — сказал он в интервью местному изданию «Детектор Media».

Шефир также назвал запреты «искусственной и гадкой штукой», и выразил надежду, что квоты на украинский язык в СМИ будут пересмотрены, потому 90% — это много.

Кроме того, он высказался за улучшение отношений с Россией, отметив, что Путин — «умный человек», и с ним «можно договориться», пишет «Газета.ру».

Напомним, Зеленский в день своей инаугурации, 21 мая, назначил брата Бориса Шефира Сергея своим первым помощником.

Закон о языке, подписанный предшественником Зеленского Петром Порошенко. предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Этот документ вызвал резкую критику со стороны РФ. В частности, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинцев фактически разделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что единственный объект атаки этого закона является русский язык, на котором говорит подавляющее большинство украинцев.