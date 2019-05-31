«Аэрофлот» отреагировал на слова эксперта МАК о причинах катастрофы в «Шереметьево»

Москва, 31 мая. Расследование причин катастрофы с участием самолета SSJ-100 «Аэрофлота» ведется, объективные результаты еще только предстоит получить, сообщили в авиакомпании.

Ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман ранее заявил, что «все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», сообщил «Ридус».

В «Аэрофлоте» отметили, что попытки манипулировать общественным мнением недопустимы, особенно для участников расследования.

«Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», — заявили в авиакомпании.

«Аэрофлот» призвал СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах трагедии в «Шереметьево» до завершения официального расследования.

Напомним, 5 мая самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, вынужден был вернуться в столичный аэропорт. При посадке в «Шереметьево» лайнер получил повреждения, в результате чего произошел пожар в воздушном судне. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, напомнил телеканал «360».