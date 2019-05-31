Следователь СК РФ рассказала, какие угрозы встречаются в жизни детей

Генерал-майор юстиции Eвгения Минаева, руководящая в Следственном комитете РФ управлением процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений, рассказала в интервью «Российской газете» о пропадающих детях и обеспечении их безопасности. Деятельность указанного подразделения — как раз контроль за расследованием преступлений против детей и соблюдением их прав.

Евгения Минаева отметила, что одна из главных угроз для детей — общение с незнакомцами и нахождение в непривычных местах. И то и другое манит ребят, привлекают внимание водоемы, лес. Дети оказываются один на один с окружающей действительностью — и может произойти чрезвычайное происшествие.

Увы, но статистика пропавших несовершеннолетних остается неутешительной. В прошлом году в правоохранительные органы поступили сообщения об исчезновении более 21 тысячи несовершеннолетних. Большинство из них вернулось, но 32 ребенка по-прежнему остаются ненайденными. Также 29 несовершеннолетних погибли в результате преступлений. Специалист подчеркнула, что в большинстве случаев местонахождение пропавших детей устанавливается в течение первых суток после самовольного ухода из семьи либо социального учреждения.

Чаще всего дети пропадают в Республике Коми, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Кировской и Челябинской областях, а также Санкт-Петербурге. К сожалению, встречаются и повторные уходы. Этой статистикой «богаты» Республика Марий Эл, Удмуртия, Красноярский край, Архангельская, Кировская, Свердловская и Курганская области. Такая география связана отчасти с большим количеством учреждений для детей-сирот. Также одна из возможных причин — недостаточная работа, проводимая местными органами системы профилактики безнадзорности.

В основном дети оставляют своих близких или сбегают из детских домов из-за желания увидеть друзей или склонности к бродяжничеству. Также встречаются просто любители длительных прогулок, «бунтари», которые не хотят соблюдать правила поведения, и несовершеннолетние, желающие поскорее начать самостоятельную взрослую жизнь. Увы, бывает и так, что дети уходит из дома, чтобы не стать жертвами насилия со стороны родителей.

Особое внимание сотрудники СК РФ и, в частности, руководитель ведомства Александр Бастрыкин уделяют вопросам защиты детей. Например, всегда на контроле обеспеченность сирот жильем.

Также Следственный комитет является одним из участников исполнения поручения президента 2017 года: специалисты разрабатывают комплекс мер по ликвидации очереди на обеспечение сирот жильем.