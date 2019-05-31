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Кузьмин рассказал правду про роман с Пугачевой

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Кузьмин рассказал правду про роман с Пугачевой

Москва, 31 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поздравила бывшего возлюбленного Владимира Кузьмина с 64-летием. Певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram архивный кадр, обратившись к имениннику.

Артистка подписала снимок: «С днем Рождения! Кузьмин». Кузьмин рассказал правду про роман с Пугачевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Рождения!!!#кузьмин

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 года. Ему исполнилось 64 года. Кузьмина и Аллу Пугачеву связывали романтические отношения с 1986 по 1988 год. 

К моменту знакомства с Пугачевой он был известным на всю страну музыкантом, которого, тем не менее, еще не показывали по телевидению. Записи группы Кузьмина «Динамик» Пугачевой показал ее звукорежиссер Александр Кальянов. Пугачева захотела встретиться с рокером лично и отправилась на его концерт. Там он произвел на поп-звезду неизгладимое впечатление — все последующие дни пребывания в Ленинграде Пугачева уже не расставалась с Кузьминым. Впрочем, роман двух звезд оказался недолгим и спустя год сошел на нет. 

Сам певец отметил, что роман с Пугачевой длился недолго — всего год. По его словам, это был «творческий союз, небольшой роман, не более». Кузьмин писал исполнительнице песни. При этом ему не хотелось быть в тени певицы. Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой. 

«Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила?» — сказал он в интервью. 

В одном из интервью исполнитель подчеркнул, что он — «птица вольная, а с Пугачевой были правила». 

В сентябре 2018 года первая жена российского музыканта Владимира Кузьмина Татьяна Кузьмина заявила, что Алла Пугачева якобы была беременна от него и родила троих детей. Она предположила, что избавляться от беременности Пугачева не стала, однако и воспитывать детей артисты, по словам женщины, не захотели. Татьяна заявила, что старшую дочь они отдали в детский дом на берегу Черного моря. Также экс-супруга Кузьмина вычислила примерную дату одной из беременностей певицы — 1987 год.

Пугачеву Татьяна обвинила в своих неудачах в личной жизни. Она заявила, что ее 13-летний брак с Кузьминым распался из-за певицы.

Ранее стало известно, как Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения своих детей — двойняшек Лизы и Гарри.

 

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Автор: Алия Садыкова
Источник: Instagram
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