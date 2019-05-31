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МИД Турции опроверг слухи о возможной отсрочке поставок С-400

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МИД Турции опроверг слухи о возможной отсрочке поставок С-400

Москва, 31 мая. Информация об отсрочке Турцией поставок российских ЗРК С-400 не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Аксой отреагировал на появление информации о том, что Анкара якобы рассматривает предложение США отсрочить поставки российских комплексов.

«Информация, в последние дни распространявшаяся в некоторых средствах массовой информации, согласно которой Турция рассматривает просьбу США об отсрочке поставок С-400, не соответствует действительности», — привели его слова в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Аксой подчеркнул, что процесс закупки С-400 у России продолжается в Турции согласно планам.

МИД Турции опроверг слухи о возможной отсрочке поставок С-400

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сделка России и Турции по поставкам Анкаре С-400 остается в силе.

Накануне российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, на которых обсудили ситуацию в Сирии, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

В это время СМИ распространили слухи о том, что Турция рассматривает отсрочку реализации соглашения с Россией после соотвествующей просьбы США.

Напомним, Вашингтон был возмущен решением Турции закупить российские ЗРК. Американские власти заявили, что такие шаги недопустимы для страны- члена НАТО.

Однако представитель турецкого МИД заявил, что российские С-400 будут использоваться независимо от систем Североатлантического альянса. Следовательно, закупка Турцией С-400 не сможет нанести ущерба американским истребителям F-35 и не раскроет связанную с ними чувствительную информацию.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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