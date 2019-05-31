«Непредвзятый» Запад использует ложь террористов «Ан-Нусры»* для давления на Сирию и РФ

В ходе заседания Совета безопасности ООН западные страны обвинили правительство Башара Асада в Дамаске и его союзника Россию в «блокировании гуманитарных поставок на территорию идлибской зоны деэскалации».

Отметим, не далее как вчера конвой с гуманитарными грузами от ООН проследовал на контролируемую террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» территорию Идлиба через границу Турции. По сообщениям местных новостных источников, через пограничный переход Баб аль-Халави проследовали 32 грузовика.

Между тем официальные лица Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) еще в начале мая, когда столкновения на юге идлибской зоны деэскалации переросли в полноценные боевые действия, в одностороннем порядке объявили о прекращении доставок гуманитарной помощи в Идлиб. При этом в отсутствии гумпомощи для жителей Идлиба, которые превратились в заложников террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенной в России группировки, которая смогла подмять под себя все остальные бандформирования в Идлибе), винят только Дамаск и его российских союзников.

Западные дипломаты, которые самонадеянно взяли на себя право выражать мнение всего мирового сообщества (при этом зачастую даже не располагая актуальной информацией о происходящем), используют масштабную проблему Идлиба для решения собственных геополитических задач. Европейские политики, которые вынуждены плясать под дудку США, используют любой шанс, чтобы напомнить, что право бороться с террористами имеют только «правильные» власти, а «неправильные», вроде Сирии, борются с террористами неправильно.

Информационные источники, блогеры, СМИ, — что в США, что в Европе, что в странах Персидского залива, — пишут только о жертвах среди мирного населения, уничтожении школ, больниц и жилых районов только как о последствиях ударов правительственных войск и России. Другие варианты — когда террористы обстреливают из «Градов» христианские города на севере Хамы — даже не рассматриваются: для западной публики эти случаи просто не существуют, как и многочисленные факты зверств террористов в отношении мирного населения.

Точно так же замалчивается тема поставок террористам тяжелого вооружения, боеприпасов и амуниции странами Запада. Никто в ООН даже не упоминает о том, что в распоряжении боевиков в идлибской зоне деэскалации остается большое количество артиллерии и бронетехники, которые они отказались вывести в рамках соглашения. Никто не вспоминает, что операция в Идлибе была начата сирийской армией вынужденно, в ответ на бесконечные провокации со стороны террористов.

Между тем дипломаты в ООН позабыли о результатах «работы» международной коалиции во главе с США в Ираке и Сирии: практически стертом с лица земли Мосуле, некогда одном из самых населенных городов Ирака, чудовищных разрушениях в сирийской Ракке — бывшей столице «халифата», созданного террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). При длительном и кровавом штурме Мосула погибло до 11 тысяч мирных жителей, коалиция США официально признала, что убила 1600 мирных жителей при штурме Ракки (реальное количество погибших, вероятно, в несколько раз больше).

Тогда пресс-секретарь Объединенной целевой группы Джон Дорриан объяснял эти катастрофические разрушения «военной необходимостью» — «боевики не отпускают людей и используют их как живой щит», «исламисты прячутся в больницах, школах, мечетях — именно по ним и бьют с воздуха американские самолеты», «к сожалению, иногда, при определенных обстоятельствах, случаются жертвы среди мирного населения» — подобные объяснения Дорриана в случае Идлибом совершенно не принимаются в расчет.

Еще в 2015 году, когда ВКС РФ провели первые операции в Сирии, тогдашний заместитель министра обороны Анатолий Антонов указывал на проблему быстрой приспособляемости террористов: «У нас есть сегодня данные о том, что террористы прячутся в мечетях, а технику прячут вокруг мечетей; они прекрасно понимают: мы никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по невоенным объектам».

С того времени террористы не только расширили круг используемых для прикрытия своей деятельности гражданских объектов, но и научились очень громко кричать «караул», особенно когда какой-то из этих объектов оказывается под угрозой уничтожения. Так что даже если в деревне на пути освободительной армии Сирии никогда в жизни не было даже медпункта — теперь там обязательно будет разбомблена больница.

Сирийская война, и в частности, проходящая сейчас операция против террористов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, стала очень яркой демонстрацией двойных стандартов со стороны Запада, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это очередные фейки. Мы знаем, что Россия и правительство Сирии стремятся освободить Идлиб от террористов, там и Турция приложила руку. Вопрос пока не решается, идут постоянные налеты — и на российскую базу «Хмеймим», и на сирийские поселения, — напомнил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. — К сожалению, вместо борьбы с терроризмом некоторые страны борются с Россией и поддерживают террористов».

Совершенно неудивительно, считает парламентарий, что Запад мгновенно позабыл о том, что творила коалиция в Ираке и на северо-востоке Сирии.

«У них своя логика в этом, у них двойные стандарты, — подчеркнул Джабаров. — Они сравняли с лицом земли Ракку и считали, что поступают правильно. А вот сейчас идет непрерывная мощная информационная атака на Россию. Однако мы продолжаем выполнять свой интернациональный долг, помогая сирийскому правительству освободить свой народ от банд террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.