Стало известно, на что потратят сэкономленные на концерте Волочковой деньги

Анапа, 31 мая. Деньги из бюджета городского театра Анапы, которые хотели потратить на концерт балерины Анастасии Волочковой, направят на покупку костюмов для творческих коллективов.

«Городской театр направит эти деньги на поддержку собственных коллективов. А у нас там очень много творческих коллективов, закупят костюмы и музыкальные инструменты», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины Анастасии Волочковой, на которое выделили 600 тысяч рублей из городского бюджета. Глава города поручил закрыть электронные торги на услугу, отметив, что средства необходимо направить на другие цели. Поляков подчеркнул, что не будет против, если выступление российской балерины оплатят представители городского бизнеса.

«У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — отметил Поляков.

Волочкова должна была выступить 8 июня в Анапе на открытии сезона. Было анонсировано шоу «Балерина и клоун» с участием Волочковой и создателя цирка Global Circus Николая Челнокова. Балерина в свою очередь опубликовала несколько фотографий с репетиций программы в своем профиле в Instagram.

Представитель Волочковой отметил, что прима не намерена предъявлять претензии властям Анапы из-за отмены выступления. Праздник не останется без артистов, поскольку известному певцу Стасу Костюшкину, например, в выступлении не отказали.