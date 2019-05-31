Аваков объяснил свое решение не участвовать в выборах в Раду

Киев, 31 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков отказался баллотироваться в депутаты на предстоящих парламентских выборах.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook. Министр объяснил свое решение не принимать участие в выборах в Раду необходимостью гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы ведомства во время голосования.

По словам Авакова, он издал приказ, согласно которому все органы исполнительной власти, координируемые главой МВД, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса.

«Мы обеспечим законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей», — пообещал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распустит Верховную раду и назначит досрочные выборы на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату. Как объяснил Зеленский, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам.

В минувшую среду партия президента объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады по мажоритарным округам, на подачу документов ответили четыре дня. Условием является готовность кандидатов «помогать президенту и поддерживать планы команды».

Как сообщил ранее советник президента Украины Дмитрий Разумков, Аваков останется на своей должности до очередных парламентских выборов.