Приставы достали астраханского должника по алиментам из могилы

Астрахань, 31 мая. Астраханские судебные приставы провели неожиданное задержание должника по алиментам. Мужчина прятался от сотрудников ФССП в могиле и изображал покойника.

По данным приставов, мужчина не платил алименты и накопил долг в 200 тысяч рублей. Кроме того, мужчина не реагировал на повестки приставов и не проживал по месту регистрации. Мужчина был объявлен в розыск.

«Задолженность перед ребенком превысила 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, и по адресу регистрации не проживал. Поэтому неплательщик был объявлен в исполнительный розыск», — заявила пресс-секретарь регионального управления ФССП по региону Наталья Сурова.

Приставам удалось выяснить, что мужчина работает на кладбище копателем могил. Судебные приставы навестили разыскиваемого на месте работы. Однако должник не обрадовался представителям закона и решил спрятаться от приставов в могиле, притворившись мертвым. Однако сотрудникам ФССП удалось «воскресить» должника, назвав его по имени и отчеству.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против должника.

Ранее в Астрахани три человека погибли, еще один получил травмы при пожаре в частном доме. По предварительным данным причиной возгорания, которое произошло на улице Ульянова в Советском районе города, стало короткое замыкание.