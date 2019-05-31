Как «Барышня в Смольном» помогает Беглову общаться с петербуржцами

Вот уже несколько месяцев еженедельно по пятницам петербуржцы имеют возможность в прямом эфире программы «Барышня, Смольный!» на канале «78» услышать от представителей городских властей ответы на самые острые вопросы. В качестве ведущей выступает известная петербургская тележурналистка Инна Карпушина, которая занимает пост пресс-секретаря и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Теперь этот проект получил очень важное продолжение: в конце мая появился Telegram-канал «Барышня в Смольном», который также ведет Карпушина.

Как подчеркивают эксперты, проект «Барышня, Смольный!» и его Telegram-версия во многом уникальны: трудно найти аналоги ситуации, когда пресс-секретарь главы региона ведет неформальный видеоканал. Это знак того, что Александр Беглов и его команда открыты к диалогу, в том числе и по самым острым вопросам, что сегодня Смольный готов на деле, а не напоказ менять формат работы исполнительной власти, считает политтехнолог и политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ Алена Август. По словам эксперта, активность власти в СМИ и Интернете — яркий показатель ее открытости.

«Все понимают, что мы сегодня живем в очень открытом мире, — отметила Август в комментарии Федеральному агентству новостей. — Благодаря интернет-активности мы сегодня друг для друга буквально на расстоянии протянутой руки. Это касается и власти: каждому интересно не только знать, но и видеть, что происходит во властных коридорах».

Эксперт напомнила, что новое руководство Смольного с самого начала брало курс на открытость, на прямой диалог с горожанами — и слово свое держит.

«Новое руководство города изначально говорило о своей открытости, а СМИ, соцсети — это один из важнейших элементов донесения актуальной информации и своего мнения до петербуржцев, — отмечает собеседница ФАН. — Это очень важно: сегодня Интернет — это необходимое и незаменимое средство коммуникации, без него власть просто не может по-настоящему открыто работать с аудиторией, горожанами, будущими избирателями».

Именно благодаря программе «Барышня, Смольный!» зрители смогли неоднократно заглянуть в кабинет действующего губернатора, увидели знаменитый экран с информацией о том, что происходит в городе в каждую конкретную минуту. При этом, отмечают и зрители, и эксперты, опытная ведущая направляет всех гостей к разговору простым понятным языком, избегая официоза, так чтобы всем было интересно.

Напомним, Александр Беглов также ведет страницу в социальной сети «ВКонтакте», благодаря которой градоначальник реально стал ближе петербуржцам всех возрастов. На фоне того, что соцсети, в том числе Telegram, буквально забиты каналами с якобы «инсайдами» из Смольного, которые на поверку оказываются распространителями домыслов или недостоверной информации, возможность напрямую пообщаться с проверенными источниками дорогого стоит, уверены эксперты.

В этом смысле новый Telegram-проект «Барышня в Смольном» — это предельно честная история. В частности, потому что это в основном видеозаписи, а не ссылки на какие-то мутные источники или неподтвержденные цитаты. Так что это отличный проект и еще один показатель того, что Смольный при Беглове и его команде живет по новым достаточно непривычным правилам, уверены политологи и горожане.