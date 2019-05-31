Путин подписан указ о переименовании российских аэропортов

Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам. имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Согласно документу, московский аэропорт «Шереметьево» получил имя А.С. Пушкина, «Домодедово» - имя М. В. Ломоносова, «Внуково» - имя А. Н. Туполева. Псковскому аэропорту «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Воздушная гавань в Калининграде получила имя императрицы Елизаветы, пензенский аэропорт - имя В. Г. Белинского.

Как сообщала «Газета.ру», конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей начался 11 октября минувшего года и завершился 30 ноября. Результаты подвели 5 декабря.

Главным условием было то, что выдающийся деятель, имя которого предлагали присвоить аэропорту, должен быть исторически связан с этим городом. В шорт-листе имелись и современные имена, например, Илья Лагутенко, Сергей Шнуров, Егор Летов.

Ранее правительство РФ распорядилось переименовать аэропорты Красноярска, Магаса и Петрозаводска. Теперь они носят такие же названия, как и сами города. По данным «Ридуса», с предложением переименовать аэродром «Бесовец» в «Петрозаводск» выступили в 2016 году министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Сделано это было из-за ассоциаций с «бесовщиной».