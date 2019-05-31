Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Песков заявил, что у РФ и Турции нет расхождений по ситуации в Идлибе

34
0 Оставить комментарий

Песков заявил, что у РФ и Турции нет расхождений по ситуации в Идлибе

Москва, 31 мая. Расхождений во взглядах касательно действий в сирийском Идлибе у президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

Журналисты в беседе с Песковым отметили, что турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с российским коллегой заявил о необходимости прекращения огня в Идлибе, а Кремль говорил про наращивание антитеррористических операций. 

«В данном случае нельзя говорить о расхождениях. Прекращение огня необходимо, надо добиться, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по «Хмеймиму», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.  

Российский чиновник также напомнил о достигнутых в Сочи договоренностях по Сирии. 

«По договоренностям, заключенным в Сочи, это ответственность турецкой стороны, тут важны действия турецких наших партнеров. А также сотрудничество между Россией и Турцией для достижения этих целей», — добавил представитель Кремля. 

infox - new
Автор: Алексей Полубота
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров