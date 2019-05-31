Песков заявил, что у РФ и Турции нет расхождений по ситуации в Идлибе

Москва, 31 мая. Расхождений во взглядах касательно действий в сирийском Идлибе у президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты в беседе с Песковым отметили, что турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с российским коллегой заявил о необходимости прекращения огня в Идлибе, а Кремль говорил про наращивание антитеррористических операций.

«В данном случае нельзя говорить о расхождениях. Прекращение огня необходимо, надо добиться, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по «Хмеймиму», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Российский чиновник также напомнил о достигнутых в Сочи договоренностях по Сирии.