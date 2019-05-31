Кремль назвал условие новой встречи в «нормандском» формате

Москва, 31 мая. Властям Украины необходимо пойти на прямой контакт с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планируемой встрече в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что необходимость продолжать переговоры по данной тематике встала особенно остро после избрания нового президента Украины. Этот пост 20 мая занял Владимир Зеленский.

Песков считает, что для того, чтобы новая встреча в «нормандском» формате состоялась, нужно выполнение конкретных условий. Одним из них он назвал прямой контакт Киева с руководителями республик Донбасса.

«Мы знаем, что эта тематика обсуждается, но конкретных прикидок пока нет», — добавил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

В штабе Зеленского не раз сообщали, что новый президент Украины считает важнейшим вопросом внешней политики встречи в «нормандском формате». При этом для него, по словам советника главы государства, важно не просто провести переговоры, а наполнить их смыслом.