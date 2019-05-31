Песков переадресовал Bloomberg вопрос об «отказе» РФ поставлять Ирану С-400

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которую распространили СМИ, о якобы отказе России поставлять Ирану ЗРК С-400.

Представитель Кремля переадресовал вопрос журналистов в агентство Bloomberg, которое и сообщило об этом.

«Ну, обратитесь к ним. Я не располагаю такой информацией» , — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Чиновник также призвал тщательно проверять подобные сообщения. Он заявил о необходимости «осторожно относиться к информации».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на двух источников сообщило, что Москва якобы отклонила запрос Тегерана о продаже ему С-400.