Песков переадресовал Bloomberg вопрос об «отказе» РФ поставлять Ирану С-400
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Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которую распространили СМИ, о якобы отказе России поставлять Ирану ЗРК С-400.
Представитель Кремля переадресовал вопрос журналистов в агентство Bloomberg, которое и сообщило об этом.
«Ну, обратитесь к ним. Я не располагаю такой информацией» , — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.
Чиновник также призвал тщательно проверять подобные сообщения. Он заявил о необходимости «осторожно относиться к информации».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на двух источников сообщило, что Москва якобы отклонила запрос Тегерана о продаже ему С-400.
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