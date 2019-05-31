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Песков прокомментировал выход фильма про Элтона Джона

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Песков прокомментировал выход фильма про Элтона Джона

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выход в прокат фильма про Элтона Джона «Рокетмен».

Журналисты поинтересовались, можно ли расценивать удаление из фильма сцен с наркотиками и гомосексуальными связями как цензуру. Песков посоветовал обратиться с вопросом в Минкультуры.

«Ничего не могу сказать, что за фильм, кто вырезал? Нужно обратиться в министерство культуры», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне претерпел некоторые изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с законодательством РФ. Как отметили кинокритики, из картины пропали кадры с употреблением наркотиков и интимные сцены. В российский прокат картина выйдет 6 июня. Кинолента посвящена творческому пути Элтона Джона. Роль певца исполнил актер Тэрон Эджертон.

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Автор: Игорь Лукьянов
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