Песков прокомментировал выход фильма про Элтона Джона

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выход в прокат фильма про Элтона Джона «Рокетмен».

Журналисты поинтересовались, можно ли расценивать удаление из фильма сцен с наркотиками и гомосексуальными связями как цензуру. Песков посоветовал обратиться с вопросом в Минкультуры.

«Ничего не могу сказать, что за фильм, кто вырезал? Нужно обратиться в министерство культуры», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне претерпел некоторые изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с законодательством РФ. Как отметили кинокритики, из картины пропали кадры с употреблением наркотиков и интимные сцены. В российский прокат картина выйдет 6 июня. Кинолента посвящена творческому пути Элтона Джона. Роль певца исполнил актер Тэрон Эджертон.